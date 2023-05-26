Спасатели в Тукаевском районе на реке Кама ищут пропавшую женщину

На берегу реки была обнаружена женская обувь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спасатели в Тукаевском районе на реке Кама вблизи села Бетьки ведут поиски пропавшей 63-летней женщины. Ее не могут найти с 25 мая, сообщает МЧС Татарстана.

На берегу реки была обнаружена женская обувь. На месте работает водолазная группа.

Также стало известно, что у женщины неделю назад от приступа бронхиальной астмы скончалась внучка. Девушке стало плохо во время прогулки в Набережных Челнах. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Напомним, с начала 2023 года в Татарстане не могут найти четырех пропавших детей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram