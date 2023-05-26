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НовостиОбщество26 мая 2023 13:44

Спасатели в Тукаевском районе на реке Кама ищут пропавшую женщину

Ее не могут найти с 25 мая
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На берегу реки была обнаружена женская обувь.

На берегу реки была обнаружена женская обувь.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спасатели в Тукаевском районе на реке Кама вблизи села Бетьки ведут поиски пропавшей 63-летней женщины. Ее не могут найти с 25 мая, сообщает МЧС Татарстана.

На берегу реки была обнаружена женская обувь. На месте работает водолазная группа.

Также стало известно, что у женщины неделю назад от приступа бронхиальной астмы скончалась внучка. Девушке стало плохо во время прогулки в Набережных Челнах. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Напомним, с начала 2023 года в Татарстане не могут найти четырех пропавших детей.

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