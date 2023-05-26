В Татарстане продолжают работать 14 госпиталей для больных коронавирусом

В госпиталях свободны 17% коек от общего количества. Фото: Иван Макеев

В Татарстане продолжают работать 14 временных инфекционных госпиталей для лечения больных коронавирусом. Всего свободны 360 коек. Об этом на пресс-конференции сообщил главный внештатный эпидемиолог республики Дмитрий Лопушов.

По словам Лопушова, в госпиталях свободны 17% коек от общего количества. В стационарах проходят лечение 55 человек, амбулаторно лечится 191 заболевший.

Так, с 15 по 21 мая в регионе зарегистрировано 172 случая COVID-19. Это на 4,6% меньше, чем за прошедшую неделю. Как отметила замглавы Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, в 100% случаев выявляется штамм «омикрон».

Напомним, в Татарстане число заболевших корью выросло до 61.

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