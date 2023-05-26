Маршрут длиться 25 минут от экстрим-парка «Урам» до Кремлевской набережной. Фото: пресс-служба Стратегии развития Казанки

В Казани на набережной появился электрокар для экскурсий с аудиогидом. Теперь гости и жители города смогут узнать об истории и достопримечательностях столицы Татарстана, сообщает пресс-служба Стратегии развития Казанки.

Маршрут длится 25 минут от экстрим-парка «Урам» до Кремлевской набережной. Обойдется поездка в 300 рублей. Место парковки электрокара находится под мостом Миллениум.

Отметим, стратегия развития прибрежных территорий реки Казанки была разработана по инициативе раиса Татарстана Рустама Минниханова. Первым реализованным объектом стал экстрим-парк «Урам».

Напомним, в Казани стартовал сезон проката электросамокатов.

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