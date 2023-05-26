В Татарстане в три раза выросло число случаев мышиной лихорадки

От грызунов уже обработано 645 га территорий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане в этом году выявлено уже 107 случаев мышиной лихорадки. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информацию озвучила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Как уточнила спикер, активность циркуляции вируса среди мышевидных грызунов по-прежнему остается на высоком уровне. При этом, от грызунов уже обработано 645 га территорий, что составляет 94% от подлежащих обработке площадей в Татарстане.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане число заболевших корью выросло до 61.

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