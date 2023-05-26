По словам Минниханов, в республике функционирует около сотни промпарков. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал наполняемость промышленных парков Татарстана. Об этом он высказался на встрече с предпринимательским сообществом «Диалог без границ» по случаю Дня российского предпринимательства.

По словам Минниханов, в республике функционирует около сотни промпарков и две особые экономические зоны. Загруженность промпарков составляет 56%, что очень мало. В связи с этим требуются профессиональные управленцы.

Как отметил Минниханов, заполняемость промпарков должна быть обеспечена на уровне не менее 70%. За это ответственны главы, агентства инвестиционного развития, инвестиционно-венчурный фонд и Минэкономики Татарстана.

Напомним, в феврале текущего года Рустам Минниханов уже критиковал промпарки Татарстана за низкую заполняемость.

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