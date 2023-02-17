Рустам Минниханов раскритиковал промпарки Татарстана за низкую заполняемость

Рустам Минниханов отметил, что заполняемость промышленных парков в современных реалиях должна быть не меньше 70%. Фото: Рустем Кадыров, пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов подверг критике республиканские промышленные парки из-за низкой заполняемости. Свое мнение глава высказал на коллегии министерства экономики региона.

По словам Минниханова, для развития промышленных площадок в Татарстане имеются все условия, предоставляются субсидии, налоговые льготы, льготное заемное финансирование. При этом в семи парках республики, а именно в Аксубаевском, Бугульминском, Елабужском, Заинском, Кайбицком, Лениногорском, Рыбно-Слободском районах всего по одному резиденту. Рустам Минниханов считает, что это "стыд и позор". Он отметил, что заполняемость промышленных парков в современных реалиях должна быть не меньше 70%.

Рустам Минниханов призвал глав районов Татарстана совместно с Агентством инвестиционного развития, Инвестиционно-венчурным фондом и Минэкономики республики заняться этим вопросом.

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