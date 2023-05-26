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НовостиОбщество26 мая 2023 8:41

В Набережных Челнах на Сабантуе запретили продажу алкоголя, пива и сигарет

Торговые ряды будут работать на майдане парка Прибрежный и на ипподроме
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Также запрещается эксплуатация аттракциона без регистрации в органе гостехнадзора.

Также запрещается эксплуатация аттракциона без регистрации в органе гостехнадзора.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах на Сабантуе запретили продажу алкоголя, пива и сигарет. Праздник состоится 17 июня.

Торговые ряды во время празднования Сабантуя будут работать на майдане парка Прибрежный с 9:00 до 22:00, а также на ипподроме с 9:00 до 16:00. Однако у властей города есть определенные требования к бизнесменам, осуществляющим продажу.

Так, для продавца продовольственных товаров и при оказании услуг общепита обязательно наличие медкнижки с отметкой о прохождении медосмотра, товарно-сопроводительных документов на реализуемый товар. Также запрещается эксплуатация аттракциона без регистрации в органе гостехнадзора.

Отметим, заявки на участие в выездной торговле в исполкоме города принимают до 9 июня. Места предпринимателям будут предоставлять бесплатно.

Напомним, в Казани на проведение Сабантуя 2023 выделят еще 38 миллионов рублей.

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