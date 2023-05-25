В Казани на проведение Сабантуя 2023 выделят еще 38 миллионов рублей

Праздник в столице Татарстана пройдет 24 июня. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани на празднование Сабантуя в 2023 году, который пройдет 24 июня, выделят еще 38,4 миллиона рублей. Средства на эти цели направят из бюджета города. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, речь идет о празднике в Березовой роще жилого массива Дербышки Советского района. Эта сумма предусмотрена на сценические конструкции, предоставление шатров, мебели, двух экранов и звукового оборудования, а также оформление и предоставление декораций для центральной сцены, электрообеспечение, питание участников, сбор мусора, предоставление туалетных кабин.

Кроме того, средства уйдут на металлодетекторы и металлическое мобильное ограждение. На данный момент праздник обойдется примерно в 68 миллионов рублей.

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