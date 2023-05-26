Ильгиз Гилазов является заслуженным юристом Татарстана и России. Фото: Верховный суд Татарстана

С 29 мая Ильгиз Гилазов покинет пост председателя Верховного суда Татарстана. В почетную отставку его сегодня проводят раис республики Рустам Минниханов и высокопоставленные лица региона.

Гилазов руководит высшей судебной инстанцией Татарстана с 2011 года. В этом году ВККС России приняла его отставку по достижению предельного срока службы — председателю Верховного суда Татарстана исполнилось 65 лет, сообщает «Бизнес Online».

Ильгиз Гилазов является заслуженным юристом Татарстана и России, лауреатом всероссийской юридической премии имени Шершеневича. На его счету такие награды, как медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «За заслуги перед Татарстаном», республиканская медаль «За доблестный труд».

Ранее стало известно, что должность первого замглавы Минэкономики Татарстана займет Наталья Кондратова.

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