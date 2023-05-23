Должность первого замминистра экономики Татарстана займет Наталья Кондратова

Наталья Кондратова окончила КГТУ по специальности «Государственное и муниципальное управление, менеджмент». Фото: Минэкономики РТ

Должность первого заместителя министра экономики Татарстана — директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции займет Наталья Кондратова. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

До этого у главы Минэкономики Татарстана был лишь один первый заместитель, этот пост занимает Олег Пелевин.

Наталья Кондратова окончила КГТУ по специальности «Государственное и муниципальное управление, менеджмент». С 2019 года работала заместителем министра экономики Татарстана. Замужем, воспитывает дочь.

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