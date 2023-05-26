Погода в Казани побила температурный рекорд 1905 года

Температура воздуха составила +30,7 градуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 25 мая, в Казани был обновлен температурный рекорд. По информации авиационной метеостанции Казань-Сокол, в этот день максимальная температура воздуха составила +30,7 градуса.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1905 году. Температура воздуха тогда была равна +30,6 градуса, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ранее стало известно, что в выходные, 27 и 28 мая, Казань зальет дождем.

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