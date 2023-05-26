Казань зальет дождем: прогноз погоды на выходные 27-28 мая

Многие казанцы давно ждут дождя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Долгожданный дождь придет в Казань – в ближайшие выходные 27-28 мая столицу Татарстана наконец-то зальет. Об этом «КП-Казань» сообщили в сервисе Яндекс Погода.

- Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии Метеум, в субботу в Казани будет небольшой дождь, а среднесуточная температура составит +24 градуса. В воскресенье, 28 мая, снова ожидается дождь. Днем температура воздуха достигнет +21 градуса, - сообщил нашему изданию Александр Ганьшин, руководитель Яндекс Погоды.

Как уточнили в сервисе, 27 мая скорость ветра утром составит 3,6 метра в секунду, а вечером — 2,7 м/с. В воскресенье порывы ветра будут достигать 9 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Самаре, Уфе и Волгограде, где температура воздуха прогреется до +27…+30 градусов.

Наиболее прохладными выходные станут для жителей Красноярска, Новосибирска и Санкт-Петербурга, где ожидаемая температура составит от +13 до +18 градусов.

Ранее метеоролог рассказал, чего ждать татарстанцам от лета 2023.

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