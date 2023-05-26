Три девочки 8 и 9 лет утонули в реке Малый Цивиль Чувашии

Криминальный характер смерти девочек отсутствует. Фото: СУ СКР по Чувашии

СУ СКР по Чувашии устанавливает обстоятельства гибели трех девочек во возрасте 8 и 9 лет, утонувших в Канашском районе.

Днем 25 мая три девочки без ведома взрослых пошли купаться на реку Малый Цивиль на окраине села Шихазаны. Вечером того же дня тела детей извлекли из воды - они утонули. Какие-либо телесные повреждения, которые могли бы говорить о криминальном характере гибели девочек, отсутствовали. Одежду, личные вещи и телефоны погибших нашли на берегу.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства трагедии, опрашивает очевидцев, проводятся судебные экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе по вопросам профилактики детского травматизма.

Ранее в Татарстане взрослым не хватило 30 секунд, чтобы спасти тонущую девочку.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram