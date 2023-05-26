Из Казани запустят прямые авиарейсы в Барнаул

Длительность полета составит чуть более трех часов. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 29 мая из Казани запустят прямые регулярные авиарейсы в Барнаул. Перелеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам, а его длительность составит чуть более трех часов.

Из столицы Татарстана самолет будет отправляться в 00.30, а прибывать в Алтайский край в 7.40. В обратную сторону судно вылетает из Барнаула в 8.50 и приземляется в Казани в 8.15.

Для обоих аэропортов указано местное время, сообщает пресс-служба казанской воздушной гавани. Отметим, что время в Алтайском крае на 4 часа опережает московское.

Ранее стало известно, что турецкий лоукостер запустит новые авиарейсы из Казани в Анталью.

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