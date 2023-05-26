По факту возгорания в ИК-8 прокуратура Татарстана начала проверку Фото: прокуратура Татарстана

В Альметьевске загорелась исправительная колония №8. Сообщение о пожаре в спецслужбы поступило 25 мая в 20.20.

Огонь вспыхнул на отдельной площадке для хранения отходов деревообработки. Пожарным удалось с ним справиться. Пострадавших нет.

По факту возгорания в ИК-8 прокуратура Татарстана начала проверку. На место происшествия выезжал заместитель прокурора Альметьевска Ильнур Габдурахманов.

Ранее мы сообщали, что в Альметьевске 25 мая загорелся полигон с отходами.

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