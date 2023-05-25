Для засыпки грунтом подрядная организация привлекала три погрузчика, три бульдозера, экскаватор Фото: МЧС по Татарстану

В Альметьевске загорелся полигон с отходами – сообщение в спецслужбы поступило 25 мая в 10.22. На место происшествия выехали шесть пожарных автоцистерн и 27 человек.

- Угрозы нет. Для ликвидации тления ТБО необходимо ограничить доступ кислорода, то есть сверху должен быть слой инертного материала. Для засыпки грунтом подрядная организация привлекает три погрузчика, три бульдозера, экскаватор, 12 самосвалов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Локализовать возгорание на площади 600 квадратных метров удалось в 12.19. Никто, к счастью, не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах на пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека.

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