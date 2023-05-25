На модернизацию систем коммунальной инфраструктуры Татарстана выделят 8,6 млрд рублей

Реализация программы улучшит качество коммунальных услуг у 81 тысячи татарстанцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кабмин Татарстана утвердил республиканскую программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

На эти цели в 2023 и 2024 году планируют направить 8,6 миллиарда рублей. В документе утверждается, что реализация программы улучшит качество коммунальных услуг у 81 тысячи татарстанцев.

При этом главными проблемами в сфере услуг для республики являются сильная изношенность систем теплоснабжения, водоснабжения и высокие затраты на них. Туда же относятся ухудшение качества воды, недостаток источников качественной воды и состояние инженерных коммуникаций.

Напомним, ранее в Казани помещения в трех домах признали непригодными для проживания.

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