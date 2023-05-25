В Казани помещения в трех домах признаны непригодными для проживания

Месяц назад дома были признаны аварийными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помещения в трех многоквартирных домах признаны властями Казани непригодными для проживания. В двух случаях там живут инвалиды и члены их семей, сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Речь идет о квартирах в домах улицам Водстрой и Академика Кирпичникова. Решение принято на основании заключения комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов. Более того, месяц назад эти дома были признаны аварийными, их должны снести.

Третье помещение находится в доме №18 по улице Профсоюзной.

Ранее мы сообщали, что в Казани снесут еще пять аварийных многоквартирных домов.

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