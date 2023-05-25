В Казани проведение «Ночного велофеста» обойдется в пять миллионов рублей

Принять участие в тендере можно до 1 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани проведение и организация «Ночного велофеста» обойдется в пять миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, основной целью мероприятия является повышение туристической привлекательности столицы Татарстана. В общую стоимость контракта входят услуги дизайнеров, ведущего, музыкальных групп, волонтеров, экскурсоводов, по оформлению сцены, предоставление оборудования, организация безопасности маршрута, установка мобильных ограждений и администрирование проекта.

Напомним, в Казани из-за велофеста на одну ночь массово закроют дороги.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram