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НовостиОбщество25 мая 2023 9:37

В Казани проведение «Ночного велофеста» обойдется в пять миллионов рублей

Основной целью мероприятия является повышение туристической привлекательности столицы Татарстана
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Принять участие в тендере можно до 1 июня.

Принять участие в тендере можно до 1 июня.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани проведение и организация «Ночного велофеста» обойдется в пять миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, основной целью мероприятия является повышение туристической привлекательности столицы Татарстана. В общую стоимость контракта входят услуги дизайнеров, ведущего, музыкальных групп, волонтеров, экскурсоводов, по оформлению сцены, предоставление оборудования, организация безопасности маршрута, установка мобильных ограждений и администрирование проекта.

Напомним, в Казани из-за велофеста на одну ночь массово закроют дороги.

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