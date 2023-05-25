В Казани на одну ночь массово закроют дороги из-за велофеста

Для безопасности участников на улицах выставят грузовую противотаранную технику. Фото: Иван Макеев

В Казани на одну ночь массово закроют дороги из-за «Ночного велофеста». Речь идет о 17-18 июне. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов.

Согласно постановлению, полное ограничение парковки и движения транспорта в городе введут 17 июня с 20:00 до 23:00 на площади перед Деревней Универсиады со стороны Оренбургского тракта. Также 17 июня с 22:40 до 00:30 запрет будет действовать на участке от площади Тысячелетия до улицы Сибгата Хакима.

На время проведения велофеста ограничат движение транспорта по ряду улиц. Фото: kzn.ru

Отметим, для безопасности участников на улицах выставят грузовую противотаранную технику, а также внесут изменения в график проведения ремонтных и строительных работ на участках, по которым пройдет маршрут колонны велосипедистов.

Напомним, в Казани в честь десятилетия Универсиады 2013 года пройдет «Ночной велофест».

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