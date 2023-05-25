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НовостиПолитика25 мая 2023 5:09

Госсовет Татарстана предложил распространить КоАП на покинувших Россию граждан

Инициатива направлена в Совет законодателей при Госдуме
Адам САГАЛ
Депутаты республики инициировали увеличение срока давности привлечения к ответственности до двух лет. Фото: Госсовет РТ

Депутаты республики инициировали увеличение срока давности привлечения к ответственности до двух лет. Фото: Госсовет РТ

Наделить российских силовиков правом составлять административные протоколы на граждан РФ, которые живут за границей, предложил Госсовет Татарстана. Соответствующий документ направлен в Совет законодателей при Госдуме, сообщает «Коммерсантъ».

Как уточняет издание, предлагается привлекать к административной ответственности россиян по статьям, которые связаны с экстремизмом, злоупотреблением свободы слова и дискредитацией ВС РФ. Парламент Татарстана предлагает внедрить изменения в ст. 1.8 КоАП (действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве) и ст. 4.5 (давность привлечения к административной ответственности). Помимо этого, депутаты республики инициировали увеличение срока давности привлечения к ответственности по вышеупомянутым статьям до двух лет.

Ранее мы сообщали, что Госсовет Татарстана предложил вернуть систему распределения студентов на заводы.

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