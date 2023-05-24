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НовостиОбщество24 мая 2023 13:46

В Казани пройдет бесплатный мастер-класс по брейкингу

Танцевальный урок состоится 26 мая
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Мастер-класс пройдет в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана.

Мастер-класс пройдет в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей и гостей Казани приглашают на бесплатный мастер-класс по брейкингу. Урок по танцам пройдет 26 мая в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана.

Профессиональный танцор Нуржан Рахметов научит основным элементам и связкам брейк-данса. Свое участие необходимо подтвердить по ссылке, напомнили в Дирекции парков и скверов Казани.

Ранее «КП» рассказывала, где пройдут бесплатные клоун-концерты от Казанского цирка.

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