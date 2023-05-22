В Казани пройдут бесплатные клоун-концерты

С артистами можно будет сфотографироваться. Фото: пресс-служба Казанского цирка

Гостей и жителей Казани приглашают на бесплатные клоун-концерты (0+). На городских площадках можно посмотреть выступление российских актеров, клоунов, а также артистов оригинальных жанров.

Концерты на Кремлевской набережной состоятся 23 мая в 18.00 и 24 мая в 19.00. В четверг, 25 мая, в 15.00 выступление пройдет во дворе IT-парка имени Башира Рамеева. Кроме того, гости смогут сделать фото с клоунами, отмечает пресс-служба Казанского цирка.

Ранее мы рассказывали, что в Казани пройдет концерт, посвященный татарскому певцу Ильгаму Шакирову.

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