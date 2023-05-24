Список системообразующих предприятий Татарстана пополнили более 60 компаний

Перечень бюджетообразующих предприятий состоит из 10 организаций. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В 2023 году в список системообразующих предприятий Татарстана включили 442 компании – это на 61 больше, чем годом ранее. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Перечень бюджетообразующих предприятий, чья доля налоговых поступлений в казну Татарстана является значительной, состоит из 10 организаций – «Татнефть», «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», «Газпром», «ТМС Групп», «Транснефть», «Аммоний», ТД «Кама», ТАИФ-НК и ТАИФ.

К списку системообразующих промышленных предприятий добавились 28 компаний – теперь их 195. Строительные и транспортные увеличились на 10 - до 66 и 55 соответственно, IT и сельскохозяйственные на 3 – до 12 и 39.

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