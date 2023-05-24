Гимназия №57 откроет двери в новом учебном году. Фото: администрация Набережных Челнов

Гимназия №57 Набережных Челнов переедет в новое здание в ЖК «Притяжение» - этот микрорайон теперь закреплен за школой. Об этом заявил начальник управления образования города Рустем Хузин на пресс-конференции.

Набор в образовательное учреждение начнется 26 мая. Сюда смогут поступить учащиеся с 1 по 9 классы. Подать заявление можно по адресу проспект Дружбы народов, 9А с 14.00 до 16.00 по вторникам и четвергам.

Ранее «КП» рассказывала, как подать заявление в первый класс в Казани и какие документы для этого нужны.

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