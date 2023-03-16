С 30 марта по 30 июня будут принимать заявления в школу по месту регистрации и от имеющих преимущественное право. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 8 утра 30 марта в Казани открывается запись в первые классы на 2023-2024 учебный год. В прошлое 1 сентября за парты сели более 55 тысяч первоклашек, а в этот раз их ожидается еще больше. Рассказываем, как подать заявление в первый класс в столице Татарстана и какие документы необходимо подготовить для этого родителям будущих школьников.

Как подать заявление в первый класс в Казани 2023-2024

Подача заявок в первый класс пройдет в два этапа. С 30 марта по 30 июня будут приниматься документу в школу по месту регистрации, а также от тех, у кого есть первоочередное или внеочередное преимущественное право.

С 6 июля по 5 сентября – можно будет написать заявление в школу не по месту прописки. Однако в этом случае ребенка зачислят в первый класс лишь при наличии в образовательном учреждении свободных мест.

Заявления принимаются:

- Через портал «Госуслуги»;

- Через портал «Госуслуги Татарстана»;

- Лично в школе или по почте заказным письмом.

Какие документы необходимы для подачи заявления в первый класс в Казани 2023-2024

- Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего;

- Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;

- Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);

- Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);

- Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории);

- Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);

- Копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема

Как узнать, за какой школой Казани закреплен ваш ребенок

Приказ о закреплении территорий за образовательными организациями можно найти на официальном сайте управления образования Казани. Информация о закреплении территории также размещается на официальных сайтах образовательных учреждений.

Сколько лет должно быть ребенку, чтобы его приняли в первый класс в Казани?

В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6,5 лет, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей учредитель образовательного учреждение может разрешить прием ребенка в более раннем или более позднем возрасте.

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