В Татарстане обострилась угроза птичьего гриппа

В этом году птичьим гриппом чаще всего заражаются чайки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала 2023 года в России зарегистрировали 37 случаев заражения птичьим гриппом, при этом 24 из них выявили только в мае. Для Татарстана беспокойство вызывает тот факт, что заболевание обнаружили в соседних регионах: Марий Эл, Удмуртии и Кировской области.

В этом году птичьим гриппом чаще всего заражаются чайки. Почему заболевание переключилось на чаек, пока ответа нет, заявил замначальника Главного управления ветеринарии Татарстана Габдулхак Мотыгуллин.

Замглавы призвал владельцев домашних птиц сообщать специалистам о случаях заболевания и не заниматься самолечением. Следует также не допускать контакта домашних птиц с дикими особями – это позволит не допустить распространения птичьего гриппа.

Напомним, ранее в Марий Эл обнаружили несколько очагов высокопатогенного птичьего гриппа.

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