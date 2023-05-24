В Казани увезли на реставрацию 90-летнюю чашу фонтана из Сада рыбака

Сквер «Сад рыбака» вошел в программу благоустройства общественных пространств Татарстана. Фото: Дирекция парков и скверов Казани

В Казани чашу фонтана в сквере «Сад рыбака» увезли на реставрацию. Этот парк вошел в программу благоустройства общественных пространств Татарстана, сообщает Дирекция парков и скверов города.

Такое решение не обрадовало местных жителей. Они выражали опасения, что образец советского паркового искусства 1930-х годов убрали насовсем или снесли.

- Люди имеют право на сожаление об утрате части исторической памяти и подлинности. Это воспоминания целых семей в слободе. На фоне этой чаши часто фотографировались и эти фото есть в семейных альбомах, утрачивается дух места с такими непрофессиональными решениями, - отметил один из комментаторов поста.

Однако Дирекция парков и скверов Казани успокоила местных жителей, заявив, что чашу забрали на воссоздание по историко-архивным материалам. Скоро вернут и сделают все в том же виде, но безопаснее.

Напомним, в 2023 году в Казани планируют благоустроить шесть парков и скверов.

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