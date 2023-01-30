В парках появятся пешеходные дорожки, площадки для танцев, выгула собак и многофункциональный центр. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Казани планируют благоустроить шесть парков и скверов, работы в четырех из которых начали еще в 2022-ом. Об этом на совещании в Исполкоме рассказал председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Салахутдинов.

Так, в Саду рыбака планируют реконструировать вторую очередь. Здесь хотят обновить спортплощадку, оборудовать место для танцев и мероприятий, а также восстановить фонтан и скульптуру рыбака.

Вторую очередь Юнусовской площади обновят в концепции цветущих садов, а у Голубого озера создадут маршруты для прогулок и лесотерапии. Парк длиной 3,5 километра появится у ЖК «Светлая долина». В новом пространстве создадут пешеходную дорожку под Мамадышским трактом, площадку для выгула собак, памп-трек и центр для мастер-классов.

У Комитета также в планах благоустроить парк имени Горького - от остановки до стадиона «Трудовые резервы», с озеленением территории у памятника «Павшим за советскую власть». На бульваре на улице Серова устранят стихийную парковку и создадут многофункциональный центр.

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