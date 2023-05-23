Премьера комедии «Чудо Святого Антония» в театре имени Качалова

23 и 24 мая на Малой сцене Казанского академического русского Большого драматического театра им.В.И. Качалова премьера комедии «Чудо Святого Антония» 16+ по пьесе бельгийского писателя, философа и драматурга Мориса Метерлинка.

Один из самых загадочных и до конца непознанных авторов мировой драматургии, Метерлинк прожил длинную, наполненную беспрерывным творчеством жизнь, на которую выпали смена исторических эпох, мировые войны, свершения технического прогресса и поиски новых форм в искусстве.

Написанная в 1903 году пьеса «Чудо Святого Антония» вот уже более 120 лет не сходит с театральных подмостков. Наполненная юмором и иронией фантастическая притча о жизни и смерти остается одним из самых нетривиальных сюжетов мировой драматургии и актуальным во все времена размышлением о человеке и его призвании, об истинной вере, о вечном ожидании чуда и невозможности поверить в него.

Режиссер-постановщик и музыкальное решение - народный артист Татарстана Илья Славутский.

Сценография - заслуженный деятель искусств России, народный художник Татарстана, лауреат Гос.премии РТ им.Г.Тукая Александр Патраков.

Художник по костюмам – Елена Четверткова (г.Москва)

Художник по свету - лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Денис Солнцев (г.Санкт-Петербург)

Пластика - Марсель Зинатуллин

В спектакле звучит музыка Иоганна Себастьяна Баха

В спектакле заняты: народный артист Татарстана Марат Голубев, заслуженные артисты Татарстана Антонина Иванова, Илья Скрябин, Алексей Захаров, Александр Малинин, артисты Павел Лазарев, Миляуша Ахматова, Владимир Леонтьев и другие.