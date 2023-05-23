Благодаря оперативным действия сотрудников ГИБДД ребенку была своевременно оказана медицинская помощь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Марий Эл сотрудники ДПС доставили в больницу 7-месячного ребенка с ожогами. Об истории спасения младенца рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Рядом с экипажем ДПС остановилась иномарка, из которой выбежала женщина в мокрой одежде с плачущим ребенком на руках. Она попросила довезти их до больницы, так как младенец получил серьезные ожоги.

Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, капитан полиции Григорий Скулин и старший лейтенант Дмитрий Герасимов за 7 минут преодолели около 30 километров и доставили ребенка в ожоговое отделение горбольницы.

Благодаря оперативным действия сотрудников ГИБДД ребенку была своевременно оказана медицинская помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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