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НовостиОбщество23 мая 2023 13:52

В Марий Эл сотрудники ДПС доставили в больницу 7-месячного ребенка с ожогами

Сейчас жизни и здоровью младенца ничего не угрожает
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Благодаря оперативным действия сотрудников ГИБДД ребенку была своевременно оказана медицинская помощь.

Благодаря оперативным действия сотрудников ГИБДД ребенку была своевременно оказана медицинская помощь.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Марий Эл сотрудники ДПС доставили в больницу 7-месячного ребенка с ожогами. Об истории спасения младенца рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Рядом с экипажем ДПС остановилась иномарка, из которой выбежала женщина в мокрой одежде с плачущим ребенком на руках. Она попросила довезти их до больницы, так как младенец получил серьезные ожоги.

Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, капитан полиции Григорий Скулин и старший лейтенант Дмитрий Герасимов за 7 минут преодолели около 30 километров и доставили ребенка в ожоговое отделение горбольницы.

Благодаря оперативным действия сотрудников ГИБДД ребенку была своевременно оказана медицинская помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Татарстане медики спасли беременную женщину с четвертой стадией рака.

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