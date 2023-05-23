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НовостиЗдоровье23 мая 2023 11:50

В Татарстане врачи спасли беременную женщину с четвертой стадией рака

Ребенок жив и здоров
Адам САГАЛ
Жительница Альметьевска даже не подозревала о проблемах со здоровьем

Жительница Альметьевска даже не подозревала о проблемах со здоровьем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане врачи спасли 38-летнюю беременную женщину, у которой диагностировали рак молочной железы.

Жительница Альметьевска даже не подозревала о проблемах со здоровьем. Однажды во время беременности она упала и поручила перелом бедренной кости. Лечившие ее врачи смогли выяснить причину хрупкости костей. Дело в метастазах. Женщину срочно доставили в Казань, сообщает ИА «Татар-информ».

Страшный диагноз - четвертая стадия рака молочной железы – был поставлен на 28-й неделе беременности. Врачи приняли решение сделать кесарево сечение, а затем начать лечение. К счастью, медикам удалось вылечить пациентку, сейчас они с ребенком живут обычной жизнью.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане врачи помогли женщине, которая не могла 25 лет нормально есть и пить.

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