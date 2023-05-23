Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика23 мая 2023 10:14

В Набережных Челнах запустили производство резиновых смесей для автозапчастей грузовиков

Там ежегодно планируют выпускать тысячи тонн продукции
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На предприятии создано 50 высокопроизводительных рабочих мест.

На предприятии создано 50 высокопроизводительных рабочих мест.

Фото: Иван Макеев

В Набережных Челнах запустили производство резиновых смесей для автозапчастей грузовиков и прицепной техники. Там ежегодно планируют выпускать тысячи тонн продукции, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности.

В производство инвестировали 200 миллионов рублей. Из них 70 миллионов рублей предоставил федеральный фонд развития промышленности, а 30 миллионов рублей - Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана.

Кроме того, на предприятии создано 50 высокопроизводительных рабочих мест. Запуск нового производства снизит себестоимость готовой продукции и повысит ее качество.

Отметим, резиновые смести используется в изготовлении амортизаторов, защитных чехлов, резинокордных оболочек, виброизолирующих, уплотнительных комплектующих для автомобилей.

Напомним, к 2024 году Ростех построит в Казани новый цех по сборке вертолетов и центр профобучения.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram