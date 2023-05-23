На предприятии создано 50 высокопроизводительных рабочих мест. Фото: Иван Макеев

В Набережных Челнах запустили производство резиновых смесей для автозапчастей грузовиков и прицепной техники. Там ежегодно планируют выпускать тысячи тонн продукции, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности.

В производство инвестировали 200 миллионов рублей. Из них 70 миллионов рублей предоставил федеральный фонд развития промышленности, а 30 миллионов рублей - Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана.

Кроме того, на предприятии создано 50 высокопроизводительных рабочих мест. Запуск нового производства снизит себестоимость готовой продукции и повысит ее качество.

Отметим, резиновые смести используется в изготовлении амортизаторов, защитных чехлов, резинокордных оболочек, виброизолирующих, уплотнительных комплектующих для автомобилей.

Напомним, к 2024 году Ростех построит в Казани новый цех по сборке вертолетов и центр профобучения.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram