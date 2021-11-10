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Общество10 ноября 2021 15:10

К 2024 году Ростех построит в Казани новый цех по сборке вертолетов и центр профобучения

Там за счет современного оборудования и внедрения непрерывных рабочих процессов планируют повысить производительность труда
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Будущий цех оснастят современным оборудованием. Фото: president.tatarstan.ru

Будущий цех оснастят современным оборудованием. Фото: president.tatarstan.ru

В эту среду, 10 ноября, на территории Казанского вертолетного завода президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с представителями Ростеха дал старт строительства нового цеха окончательной сборки и центра профессионального обучения.

Так, будущий цех оснастят современным оборудованием. За счет него, а также организации непрерывной сборки вертолетов на предприятии планируют повысить производительность труда.

В свою очередь в центре профобучения специалисты смогут получить сразу несколько рабочих профессий, а также пройти программы дополнительного обучения. Корпус будет рассчитан на 650 учащихся, которые до 70% времени своего обучения будут проводить у современных станков.

Отмечается, что новый цех и центр профобучения планируется построить к весне 2024 года.