В данное время на контроле находятся 14 стационарных объектов детского отдыха. Фото: Евгения ГУСЕВА

В детских лагерях Татарстана выявили 66 нарушений правил пожарной безопасности. Из них 45 уже устранено, сообщил замруководителя УНД ГУ МЧС России по республике Максим Трущин.

К административной ответственности привлечено шесть юридических и 12 должностных лиц, а также было выдано 17 предписаний об устранении выявленных нарушений. В данное время на контроле находятся 14 загородных лагерей.

Отметим, к основным нарушениям относятся несвоевременная очистка территории от сухой травы, неисправность систем наружного противопожарного снабжения и оповещения.

Особое внимание, по словам Трущина, всегда уделяется безопасности взятых на учет стационарных и детских палаточных лагерей. Их в регионе насчитывается в количестве 120 и 44 соответственно. Всего проверку прошли 70 таких объектов.

Напомним, в Татарстане более 168 тысяч детей примут участие в летней оздоровительной кампании.

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