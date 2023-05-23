В Татарстане более 168 тысяч детей примут участие в летней оздоровительной кампании

Всего в текущем году будет организована работа 1,6 тысячи лагерей всех форм отдыха. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане около 168,3 тысячи детей примут участие в летней оздоровительной кампании. Об этом на брифинге сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

По словам Фазлеевой, это достаточно большое количество несовершеннолетних, которые летом 2023 года отдохнут в лагерях. Особенно пользуется популярностью у детей палаточные лагеря, где основное направление связано с патриотизмом.

Кроме того, запланирован отдых 550 детей с ОВЗ. А более 11 тысяч путевок раскуплено в лагеря труда и отдыха.

Всего в текущем году будет организована работа 1,6 тысячи лагерей всех форм отдыха.

Напомним, около полумиллиарда рублей в 2023 году потратят в Казани на отдых детей в лагерях.

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