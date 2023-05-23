Участок находится в Кривоозерском сельском поселении. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Аксубаевском районе Татарстана у агрофирмы изымают 34,6 тысячи квадратных метров земель для государственных нужд. Участок находится в Кривоозерском сельском поселении. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, земли изымают для строительства автодороги регионального значения «Чистополь - Аксубаево - Нурлат - Нижняя Баланда - Верхняя Баланда». Минземимущество региона должно в десятидневный срок оповестить об этом владельца. При этом агрофирме выплатят возмещение. В случае отказа собственника ждет судебное разбирательство.

Напомним, в Казани для реконструкции Горьковского шоссе изымут шесть земельных участков.

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