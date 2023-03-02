В Казани для реконструкции Горьковского шоссе изымут шесть земельных участков

Общая площадь участков составляет чуть более 2300 кв. метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть земельных участков будут изъяты в Кировском районе Казани. Они попадают в зону реконструкции Горьковского шоссе. Соответствующий документ опубликован в сборнике правовых актов исполкома столицы Татарстана.

Согласно документу, будут изъяты следующие участки: участок в районе озера «Лебяжье» (под зданием детского оздоровительного комплекса «Полет»); многоквартирные дома ул. Залесная (два участка); объект общественного питания по ул.Фрунзе, д.1а; киоски по распространению периодической печати по ул.Фрунзе д.7. Общая площадь перечисленных участков составляет чуть более 2300 квадратных метров.

Собственники земли должны в течение 10 дней получить уведомления об изъятии. С ними будут заключены соглашения, согласно которым казанцам выплатят компенсацию. Оценку проведет комитет земельных и имущественных отношений исполкома.

Ранее мы сообщали об изъятии участка для строительства Вознесенского тракта в Казани.

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