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НовостиОбщество2 марта 2023 7:43

В Казани для реконструкции Горьковского шоссе изымут шесть земельных участков

Собственникам вскоре придут уведомления
Роман ЕФРЕМОВ
Общая площадь участков составляет чуть более 2300 кв. метров

Общая площадь участков составляет чуть более 2300 кв. метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть земельных участков будут изъяты в Кировском районе Казани. Они попадают в зону реконструкции Горьковского шоссе. Соответствующий документ опубликован в сборнике правовых актов исполкома столицы Татарстана.

Согласно документу, будут изъяты следующие участки: участок в районе озера «Лебяжье» (под зданием детского оздоровительного комплекса «Полет»); многоквартирные дома ул. Залесная (два участка); объект общественного питания по ул.Фрунзе, д.1а; киоски по распространению периодической печати по ул.Фрунзе д.7. Общая площадь перечисленных участков составляет чуть более 2300 квадратных метров.

Собственники земли должны в течение 10 дней получить уведомления об изъятии. С ними будут заключены соглашения, согласно которым казанцам выплатят компенсацию. Оценку проведет комитет земельных и имущественных отношений исполкома.

Ранее мы сообщали об изъятии участка для строительства Вознесенского тракта в Казани.

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