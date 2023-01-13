Около полумиллиарда рублей в 2023 году потратят в Казани на отдых детей в лагерях

134 миллиона из этой суммы - родительская плата. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Исполкоме Казани утвердили план по организации отдыха детей в лагерях. Так, в 2023 году на это будет потрачено порядка 484 миллионов рублей. Как гласит соответствующее постановление, большая часть этих денег, а именно 346 миллионов будет выделена из бюджета Татарстана, 3,5 миллиона из городской казны, а 134 миллиона рублей – родительская плата за путевки.

При этом последние бесплатно достанутся детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев, жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, с ОВЗ и девиантным поведением, нуждающиеся в особых условиях воспитания, а также детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, и из семей, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.

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