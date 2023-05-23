Жители Лаишевского района обнаружили на берегу реки следы медведя

Следы медведя не на шутку испугали местных жителей. Фото: @laishevoofficial

Жители деревни Серебрячиха Лаишевского района Татарстана обнаружили на берегу реки следы медведя. По предположению очевидца, хищник бродил в поисках еды, сообщает пресс-служба района.

Следы медведя не на шутку испугали местных жителей. Это связано с тем, что такое явление для Лаишевского района совсем необычное.

- Ни на шутку перепугались. Явление для Лаишевского района не совсем обычное. Медведи в наших краях, как правило, не водятся, - отметила местная жительница.

Действительно, в основном их можно наблюдать в Агрызском, Зеленодольском, Мамадышском, Рыбно-Слободском и Сабинском районах Татарстана. Для справки, на территории республики сейчас обитает 25 медведей. Бывает, что они летом мигрируют из соседних лесов Кировской области и Марий Эл. В этом случае численность медведей в Татарстане может достигать 70 особей.

- В республике отмечаются случаи встреч людей с бурыми медведями на дорогах, - в свою очередь отметили в Госкомитете Татарстана по биоресурсам.

Там напомнили как правильно вести себя, если вдруг увидел косолапого. В первую очередь, не нужно поддаваться панике, не смотреть животному в глаза и пятясь назад медленно уйти. Специалисты татарстанского Госкомитета также отмечают, что ни в коем случае нельзя бежать и тем более поворачиваться к медведю спиной. Если он начнет приближаться, то его нужно попытаться отогнать резкими звуками. И еще, несмотря на их милоту, не подходите к медвежатам, рядом с ними всегда их мать, она воспримет вас как угрозу и нападет ради защиты потомства.

- Бурый медведь занесен в Красную книгу республики. Охота на него строго запрещена. За это предусмотрена уголовная ответственность, - предупредили в Госкомитете Татарстана по биоресурсам.

Напомним, глава Татарстана во время проверки весенне-полевых работ встретил медведя. В этот момент Рустам Минниханов находился на борту вертолета.

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