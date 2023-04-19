Глава Татарстана во время проверки полевых работ встретил медведя

В момент встречи Рустам Минниханов находился на борту вертолета. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана во время проверки весенне-полевых работ встретил медведя. В этот момент Рустам Минниханов находился на борту вертолета.

- Вылетел посмотреть ход весенне-полевых работ в республике - по дороге встретил медведя! – подписал выложенный в своем канале ролик раис Татарстана.

Два дня назад, напомним, Рустам Минниханов сообщил, что в Молдавии его назвали нежелательным лицом и не пустили в страну. Главе Татарстана пришлось возвращаться обратно, даже не покинув самолет.

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