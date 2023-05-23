В Набережных Челнах демонтируют допсекцию светофора на перекрестке двух проспектов

Эти работы будут проводится с 9:00 до 12:00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах во вторник, 23 мая, демонтируют допсекцию светофора на перекрестке проспектов Сююмбике и Автозаводский. Речь идет о стрелке «поворот направо», сообщают сотрудники местного отдела пропаганды ГИБДД.

Также на перекрестке двух проспектов установят информационные световые секции. Эти работы будут проводится с 9:00 до 12:00. В связи с этим возможно временное отключение светофорного объекта. Гостей и жителей города просят быть внимательными и соблюдать требования светофорных сигналов и дорожных знаков.

Напомним, в Ново-Савиновском районе Казани около детсада и лицея установили новые светофоры.

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