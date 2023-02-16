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НовостиОбщество16 февраля 2023 16:09

В Ново-Савиновском районе Казани около детсада и лицея установили новые светофоры

Это позволило увеличить пропускную способность на участках
Рината СТРЕБКОВА
Светофоры установили на перекрестке улиц Четаева и Меридианной.

Светофоры установили на перекрестке улиц Четаева и Меридианной.

Фото: Мэрия Казани

В Ново-Савиновском районе Казани появились два новых пешеходных светофора. Их установили на перекрестке улиц Четаева и Меридианной. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Исполкома города.

Светофоры установили по просьбам местных жителей. Рядом находятся детский сад №44 «Теремок» и лицей №177. Пешеходы смогут переходить проезжую часть по зеленому сигналу светофоров в течение 24 секунд.

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