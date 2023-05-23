Депутаты Госдумы от Татарстана предложили внести поправки в закон об отходах

Жители частного сектора жалуются на проблемы вывоза растительных отходов Фото: Михаил ПАТЛИС

Депутаты Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов и Марат Нуриев вместе с председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным внесли законопроект с поправками к федеральному закону «Об отходах производства и потребления».

Парламентарии предлагают ввести новое понятие «отходы строительства и ремонта». Речь идет об отходах, которые образовались в процессе строительства, реконструкции, капремонта и сноса зданий, объектов транспортной инфраструктуры.

Кроме этого, в документе уточняется, что в данный момент законом к полномочиям регионов отнесено установление нормативов накопления ТКО, при этом субъекты сталкиваются с судебными решениями по отмене таких нормативов. На период установления новых показателей часть предприятий может не оплачивать эту услугу.

Отдельно депутаты от Татарстана указали, что жители частного сектора жалуются на проблемы вывоза растительных отходов - веток, листвы, древесных остатков. Сжигать их запрещено, а законодательно такие отходы не отнесены к ТКО. Парламентарии предлагают расширить понятие ТКО.

Правительством России на законопроект от Татарстана направлен отрицательный отзыв.

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