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НовостиОбщество21 апреля 2023 18:02

Строительство мусоросжигательного завода под Казанью затягивается из-за санкций

Об этом рассказал премьер-министр республики Алексей Песошин
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство мусоросжигательного завода под Казанью затягивается. Об этом рассказал премьер-министр республики Алексей Песошин. По его словам сроки сдачи завода сдвинулись с 2023 года на конец 2024.

Проблема возникла из-за введенных санкций. Теперь завод могут построить на китайском оборудовании, рассказал премьер-министр. Изначально планировалось, что для него будет закуплено оборудование из Швейцарии и Японии. Однако поставщики отказались. Теперь рассматривается три предложения от инвесторов из Китая. Вместе с тем Песошин добавил, что сумма строительства также существенно увеличилась.

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