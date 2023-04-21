Строительство мусоросжигательного завода под Казанью затягивается из-за санкций

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство мусоросжигательного завода под Казанью затягивается. Об этом рассказал премьер-министр республики Алексей Песошин. По его словам сроки сдачи завода сдвинулись с 2023 года на конец 2024.

Проблема возникла из-за введенных санкций. Теперь завод могут построить на китайском оборудовании, рассказал премьер-министр. Изначально планировалось, что для него будет закуплено оборудование из Швейцарии и Японии. Однако поставщики отказались. Теперь рассматривается три предложения от инвесторов из Китая. Вместе с тем Песошин добавил, что сумма строительства также существенно увеличилась.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram