Стоимость путевки за 21 день оценивается в 4 950 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порядка 15 тысяч детей отдохнут летом в пришкольных лагерях Казани. Смена пройдет с 29 мая по 27 июня в 146 городских школах. Об этом рассказал начальник управления образования Казани Ирек Ризванов на деловом понедельнике.

Стоимость путевки за 21 день оценивается в 4 950 рублей. При этом родители оплачивают только 742 рубля, остальная сумма выплачивается из бюджета Татарстана. Кроме того, путевка в лагерь для детей из семей мобилизованных будет бесплатной.

Напомним, ранее мы рассказывали, в какой лагерь лучше всего отправить ребенка этим летом в Татарстане.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram