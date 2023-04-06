В Казани пройдет концерт, посвященный татарскому артисту Ильгаму Шакирову

Ильгам Шакиров — народный артист РСФСР и ТАССР. Фото: пресс-служба Татарской государственной филармонии им. Тукая

Летом в Казани пройдет концерт-трибьют, посвященный татарскому артисту Ильгаму Шакирову. Предполагается, что мероприятие состоится в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького с 22 по 23 июля. Организацией концерта занимается Дирекция парков и скверов Казани.

Более 20 музыкантов исполнят вживую культовые песни Ильгама Шакирова в новой интерпретации. За 2 дня несколько тысяч зрителей услышат порядка 18 песен артиста в красивом, качественном и оригинальном исполнении.

СПРАВКА КП

Ильгам Шакиров — народный артист РСФСР и ТАССР, был ведущим солистом-вокалистам Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Певец ушел из жизни в 2019 году, в возрасте 83 лет, оставив после себя большое культурное наследие и всенародную любовь.

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