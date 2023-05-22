Технопарк «Идея» и турецкая компания UFUK ASANSOR подписали соглашение о сотрудничестве на территории Республики Татарстан

На XIV Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum* 2023» состоялось подписание Меморандума об установлении партнерских отношений и развития долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между турецкой компанией UFUK ASANSOR** и Инновационно-производственным технопарком «ИДЕЯ». Участие в мероприятии приняли генеральный директор Технопарка «ИДЕЯ» Диас Сафин и генеральный директор турецкой компании UFUK ASANSOR Уфук Озджан.

В рамках меморандума планируется открытие R&D центра, где турецкая компания будет проводить собственные разработки и реализовывать совместные с Технопарком «ИДЕЯ» и его резидентами проекты, а также планируется открытие Детского технопарка.

Сторонами также было принято сотрудничество в сфере создания наукоемких высокотехнологичных разработок, участие в подготовке по использованию инструментов государственной поддержки проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности и направленных на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий и продуктов.

Напомним, что в XIV Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum 2023» приняло участие 85 стран мира. Наиболее крупные делегации, с числом участников более 100 человек, из таких стран, как Азербайджан, Иран, Малайзия, Таджикистан, Турция и Узбекистан. Состоялось более 200 разных мероприятий, среди которых стратегические сессии, конференции, круглые столы и другие.

Пресс-секретарь Технопарка «Идея» Роза Валеева.

* «КазаньФорум»

** «Уфук Асансёр»