Учитель школы №35 в Чебоксарах пнула ногой и ударила по спине ученицу

Сообщается, что учителя уже уволили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Калининского района Чебоксар начала проверку видео, на котором учитель бьет ребенка в школе №35. Сначала женщина пнула ученицу ногой, а затем ударила по спине.

Директор образовательного учреждения Ирина Соловьева заявила, что администрация школы провела внутреннее служебное расследование произошедшего. По результатам учительницу уволили.

Правоохранительные органы установят подробные обстоятельства произошедшего. Если факт применения насилия подтвердится, то будут приняты меры прокурорского реагирования к учительнице, а также дана оценка деятельности руководства школы, сообщает пресс-служба прокуратуры Чебоксар.

Напомним, ранее учительница Кадетского корпуса Чувашии уволилась после скандала с сыном чиновника.

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