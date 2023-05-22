Не давали роль в детском театре: В Казани учительница ворвалась в класс сына и стала размахивать ножом

По мнению матери, классная руководительница невзлюбила его сына с особенностями развития. Фото: Олег УКЛАДОВ

Педагог-дефектолог казанской школы №25 устроила своего сына с особенностями развития в первый класс. Благо в образовательном учреждении специально занимаются с такими детьми. Вот только у ребенка в классе, по мнению матери, что-то не заладилось с учительницей. Мол, женщина невзлюбила мальчика с первого взгляда, придиралась, не спрашивала на уроках, а также якобы не давала роли в театре для детей с особенностями развития. И так вплоть до второго класса. Все это в итоге привело к особенностям в отношениях между женщинами. К слову, сама педагог-дефектолог характеризуется в школе как конфликтная, может допустить грубость к коллегам.

12 мая, видимо, настал пик этого противостояния. Мать мальчика в этот день ворвалась в его класс. Как сообщил «КП-Казань» собственные источники в правоохранительных органах, женщина начала выговаривать все учительнице сына. На что та спросила у самого мальчика, обижает ли кто его в классе. Тот не ответил, и его мать начала скандалить. Дошло до того, что женщина достала предмет похожий на нож и начала им размахивать.

Учительница попыталась утихомирить скандалистку, но получила травму руки, дети не пострадали. На шум прибежали ее коллеги, всем вместе им удалось кое-как удержать педагога-дефектолога от дальнейшего дебоша. К этому времени в школу уже прибыли сотрудники правоохранительных органов, они увезли скандалившую женщину в отдел полиции.

- В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством», - сообщили в УМВД Казани.

Сейчас полицейские разбираются в произошедшем, устанавливают все обстоятельства этой запутанной истории.

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